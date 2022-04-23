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Російські війська обстріляли Попасну. Дві людини загинули - Гайдай

Місто під щільним вогнем росіян

Російські війська обстріляли Попасну. Дві людини загинули - Гайдай
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Після обстрілів російських військ міста Папасної, що на Луганщині, загинуло двоє людей. Прол це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай. 

"Найбільше дісталося Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Щоправда, витримали не всі. Так, увечері загинув 66-річний попаснянин, його жінку поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік". 

За його словами, окупанти протягом минулої доби 12 разів обстріляли територію області. Нарізі зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.

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