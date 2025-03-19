Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Спокуса не реформувати освіту, бо це складно, обернеться тим, що ми відстанемо ще більше
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Буде зроблено в Європі. Союзники США відмовляються від американської зброї
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Дмитро Самофалов офіційно став виконувачем обов’язків керівника департаменту охорони здоров’я Міноборони
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Порошенко вважає, що Україні треба забути слова "наступальна операція"
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Трамп провів розмову з Путіним (оновлено)
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
Зеленський: понад 46 000 українців загинули в повномасштабній війні, десятки тисяч зникли або в полоні
“Застряглі астронавти” повертаються додому після 9 місяців у космосі
“Застряглі астронавти” повертаються додому після 9 місяців у космосі
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Порошенко: балотуватимуся на виборах, але ці вибори будуть до Європарламенту після вступу до ЄС
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
Анастасія Коновалова: «За прогнозами, у 2027 році дітей у віці 1–6 років в Україні буде 570 тис. Такої катастрофи ще не було»
ГоловнаСуспільствоВійна

Уряд Британії привітав телефонні переговори Трампа та Путіна

Обіцяють бути з Україною "так довго, як буде потрібно".

Уряд Британії привітав телефонні переговори Трампа та Путіна
Фото: ArmyInform

У британському уряді прокоментували перемовини телефоном між президентом США Дональдом Трампом та російський диктатором Путіним щодо врегулювання війни в Україні.

Як пише Sky News, на Даунінґ-стріт "привітали прогрес, якого президент Трамп досяг у питанні припинення вогню". 

Кір Стармер та його міністри наполягають на тому, що переговорний процес має призвести до "справедливого та тривалого миру для України". Водночас в уряді обіцяють "бути з Україною так довго, як це буде потрібно, щоб переконатися, що Росія більше ніколи не зможе розпочати незаконне вторгнення". 

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies