Уряд Британії привітав телефонні переговори Трампа та Путіна

У британському уряді прокоментували перемовини телефоном між президентом США Дональдом Трампом та російський диктатором Путіним щодо врегулювання війни в Україні.
Як пише Sky News, на Даунінґ-стріт "привітали прогрес, якого президент Трамп досяг у питанні припинення вогню".
Кір Стармер та його міністри наполягають на тому, що переговорний процес має призвести до "справедливого та тривалого миру для України". Водночас в уряді обіцяють "бути з Україною так довго, як це буде потрібно, щоб переконатися, що Росія більше ніколи не зможе розпочати незаконне вторгнення".
- Британський прем'єр анонсував у четвер розробку "практичних планів" підтримки безпеки України.