Уряд Британії привітав телефонні переговори Трампа та Путіна

Обіцяють бути з Україною "так довго, як буде потрібно".

У британському уряді прокоментували перемовини телефоном між президентом США Дональдом Трампом та російський диктатором Путіним щодо врегулювання війни в Україні.

Як пише Sky News, на Даунінґ-стріт "привітали прогрес, якого президент Трамп досяг у питанні припинення вогню".

Кір Стармер та його міністри наполягають на тому, що переговорний процес має призвести до "справедливого та тривалого миру для України". Водночас в уряді обіцяють "бути з Україною так довго, як це буде потрібно, щоб переконатися, що Росія більше ніколи не зможе розпочати незаконне вторгнення".