Генштаб: чверть боєзіткнень з початку доби відбулась на Покровському напрямку

Ще по 21 боєзіткненню відбулось на Торецькому та Курському напрямках.

Станом на 22:00 18 березня відбулося 120 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Російські загарбники завдали одного ракетного удару із використанням трьох ракет та 43 авіаційних ударів, застосувавши 54 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 755 дронів-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

На Харківському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та у бік Малої Шапківки. Сили оборони успішно відбили 10 спроб противника просунутися вперед. Авіаудару зазнала Козача Лопань.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 5 наступальних дій поблизу Петропавлівки та Загризового. Українські підрозділи зупинили всі атаки ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Ямполівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Нового.

На Сіверському напрямку противник два рази штурмував позиції наших підрозділів в районі населеного пункту Верхньокамянське.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував в районах Часового Яру, Курдюмівки, Предтечиного та Оріхово-Василівки, п’ять спроб росіян потіснити наших оборонців із займаних позицій успіху не мали, ще триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 21 боєзіткнення. Ворог штурмував позиції українських підрозділів районах Озарянівки, Дружби, Торецька. Наразі ще тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 29 разів атакував у районах населених пунктів Олександропіль, Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Преображенка, Котлярівка, Богданівка, Ясенове, Звірове, Удачне, Олексіївка та Андріївка. Наші захисники відбили 25 штурмів, ще 4 боєзіткнення продовжуються до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 129 окупантів, з них 78 — безповоротно. Окрім цього, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, чотири міномети, одну багі, мотоцикл та пункт управління БПЛА, також пошкодили два танки, дві одиниці автомобільної техніки та гармату.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 6 атак загарбників в районі Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку противник 2 рази безуспішно намагався просунутися вперед в напрямку Привільного та Вільного Поля. Авіація російських терористів завдала чотири удари по районах Єгорівки, Гуляйполя та Залізничного.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили три атаки в районах населених пунктів Щербаки та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог тричі безуспішно атакував позиції наших захисників.

На Курщині Сили оборони відбили 21 штурмову дію російських загарбників.

Сьогодні варто відзначити воїнів 44-ої та 406 окремих артилерійських бригад і 110-ої окремої бригади територіальної оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.