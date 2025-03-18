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Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Минулося без загиблих і поранених.

Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російські окупаційні війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, Нікопольщину росіяни атакували артилерією та дроном-камікадзе. Окупанти поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. 

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“За уточненою інформацією, через скидання боєприпасу з БпЛА по Марганецькій громаді, яке сталося вночі, пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, газогін”, - додав Лисак. 

Крім того, росіяни вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді. Внаслідок атаки в одній з осель побиті вікна. 

Загиблих і поранених в результаті російських атак Дніпропетровщини немає.

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