Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Російські окупаційні війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, Нікопольщину росіяни атакували артилерією та дроном-камікадзе. Окупанти поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
“За уточненою інформацією, через скидання боєприпасу з БпЛА по Марганецькій громаді, яке сталося вночі, пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, газогін”, - додав Лисак.
Крім того, росіяни вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді. Внаслідок атаки в одній з осель побиті вікна.
Загиблих і поранених в результаті російських атак Дніпропетровщини немає.