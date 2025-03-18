Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини

Минулося без загиблих і поранених.

Російські окупаційні війська атакували Нікопольщину та Синельниківщину Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, Нікопольщину росіяни атакували артилерією та дроном-камікадзе. Окупанти поцілили по самому Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.

“За уточненою інформацією, через скидання боєприпасу з БпЛА по Марганецькій громаді, яке сталося вночі, пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, авто, газогін”, - додав Лисак.

Крім того, росіяни вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді. Внаслідок атаки в одній з осель побиті вікна.

Загиблих і поранених в результаті російських атак Дніпропетровщини немає.