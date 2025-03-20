"Ґрінпісу" загрожує банкрутство через судовий позов

Суд присяжних у Північній Дакоті визнав винними активістів організації "Ґрінпіс", які під час одного з найбільших в історії США протестів проти використання викопного палива нібито звели наклеп на компанію Energy Transfer.

Як пише BBC, захисників природи зобов'язали виплатити нафтовій корпорації з Техасу 650 мільйонів доларів штрафних санкцій - через "незаконну насильницьку схему, спрямовану на позбавлення компанії прибутку". Кампанія, про яку йдеться, продовжувалася з квітня 2016-го до лютого 2017 року і коштувала Energy Trasnfer до 340 мільйонів доларів збитків.

У керівництві "Ґрінпісу" заявили про намір оскаржувати вирок, адже виплата штрафу стане для організації фатальною: в разі провалу апеляції активісти змушені будуть заявити про банкрутство та припинити існування через 50 років природоохоронної діяльності.