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"Ґрінпісу" загрожує банкрутство через судовий позов

Активістів визнали винними у наклепі на одну з великих американських нафтових компаній.

"Ґрінпісу" загрожує банкрутство через судовий позов
Активісти "Ґрінпісу"
Фото: EPA/UPG

Суд присяжних у Північній Дакоті визнав винними активістів організації "Ґрінпіс", які під час одного з найбільших в історії США протестів проти використання викопного палива нібито звели наклеп на компанію Energy Transfer.

Як пише BBC, захисників природи зобов'язали виплатити нафтовій корпорації з Техасу 650 мільйонів доларів штрафних санкцій - через "незаконну насильницьку схему, спрямовану на позбавлення компанії прибутку". Кампанія, про яку йдеться, продовжувалася з квітня 2016-го до лютого 2017 року і коштувала Energy Trasnfer до 340 мільйонів доларів збитків.

У керівництві "Ґрінпісу" заявили про намір оскаржувати вирок, адже виплата штрафу стане для організації фатальною: в разі провалу апеляції активісти змушені будуть заявити про банкрутство та припинити існування через 50 років природоохоронної діяльності.  

 

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