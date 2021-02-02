"Епіцентр" заявив про навмисний підпал його ТЦ у Первомайську

Причиною пожежі у торговому центрі "Епіцентр" у Первомайську (Миколаївська обл.) у вівторок став навмисний підпал. Про це заявили у прес-службі компанії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"2 лютого до торгового центру "Епіцентр" у м. Первомайську зайшли двоє чоловіків, які вчинили умисний підпал торгового приміщення", - повідомили у "Епіцентрі".

За словами директора торгового центру Михайла Телкова, один із чоловіків приніс із собою пляшку з легкозаймистою сумішшю, облив невідомою речовиною стенди з ковроліном та лінолеумом і підпалив їх.

"Охорона центру одразу відреагувала на ситуацію, але зловмисник схопив сокиру та ніж і накинувся на співробітників "Епіцентру", поранивши одного з них. Охорона торгового центру затримала чоловіка та передала поліції", - зазначили у прес-службі.

За її даними, другий зловмисник зник і його розшукують правоохоронці.

Наскільки відомо дирекції торгового центру, більше ніхто з працівників та відвідувачів торгового центру не постраждав, персонал і відвідувачів евакуйовано, уточнили в "Епіцентрі". На місці пожежі працює ДСНС.

ТЦ "Епіцентр" у Первомайську був відкритий 19 грудня 2020 року за адресою вул. Достоєвського, 2Б/2 і з площею 5430 кв. м став найбільшим ТЦ у місті. У ньому працює 77 співробітників.