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Поблизу лінії розмежування на Луганщині знайшли схрон з протитанковими гранатами та боєприпасами

Схованку облаштували у колекторному колодязі біля одного із селищ Станично-Луганського району.

Поблизу лінії розмежування на Луганщині знайшли схрон з протитанковими гранатами та боєприпасами
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України виявила тайник із засобами ураження поблизу лінії розмежування на Луганщині.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

За попередніми даними, цей схрон у 2014 році залишили бойовики для вчинення диверсій на підконтрольній українській владі території області.

Схованка облаштована у колекторному колодязі поблизу одного із селищ Станично-Луганського району. З неї правоохоронці вилучили чотири реактивні протитанкові гранати, дві ручні гранати РГН та запали до них, а також понад 200 набоїв різного калібру.

Фото: ssu.gov.ua

Тривають заходи щодо встановлення джерел находження виявлених зброї та боєприпасів, а також притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше співробітники карного розшуку поліції Донецької області виявили величезну схованку зі зброєю в закинутій будівлі на території Приморського району Маріуполя.

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