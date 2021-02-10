Окупанти скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил поблизу Золотого-4

Протягом середи, 10 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали прицільний вогонь зі стрілецької та снайперської зброї неподалік населеного пункту Піски. Внаслідок цього український воїн отримав вогнепальне поранення.

"Військовослужбовця оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я пораненого – задовільний", - сказано в повідомленні.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь в бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», застосувавши безпілотний літальний апарат російсько-окупаційні війська скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об’єднаних сил у районі населеного пункту Золоте-4", - повідомляють у штабі.

Там наголошують, що на прицільні обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Як повідомляли, минулої доби, 9 лютого, окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед ЗСУ не було.