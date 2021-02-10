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Центр Львова залишився без води через аварію на трубопроводі

Маршрути транспорту змінено.

Від ранку середи, 10 лютого, центральна частина Львова залишається без водопостачання через аварію на трубопроводі на вулиці Івана Франка, 21.

У пресслужбі міської ради повідомили, що аварійний порив стався на трубопроводі діаметром 600 мм.

На місці аварії працюють бригади "Львівводоканалу". Роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.

"На час робіт буде перекрито цю ділянку для руху транспорту, а також без водопостачання буде вся центральна частина міста. Нагадаємо, по вул. І. Франка курсують трамваї номер № 3, 8, 9. На час ремонтних робіт ці трамвайні маршрути будуть закорочені", - сказано в повідомленні.

У зв’язку із проведенням аварійних ремонтних робіт на вул. Івана Франка, 21 змінено також курсування автобусних маршрутів. Оскільки повністю вулиця не перекрита для проїзду транспорту, то за зміненою схемою руху курсують лише автобуси № 45 і № 18, інші автобусні маршрути проїжджають по вул. Франка, однак можливі затримки у русі.

Як повідомляли, 8 лютого у Києві на Лаврській прорвало трубу, 86 будинків залишилися без тепла і води.варійний порив на трубопроводі діаметром 600 мм. На місце аварії вже виїхали бригади підприємства. Роботи триватимуть орієнтовно з 10.00 год і до 20.00 год. На час робіт буде перекрито цю ділянку для руху транспорту, а також без водопостачання буде вся центральна частина міста. Нагадаємо, по вул. І. Франка курсують трамваї номер № 3, 8, 9. На час ремонтних робіт ці трамвайні маршрути будуть закорочені. Про схему руху буде повідомлено додатково.

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