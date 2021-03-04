​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Останній імператор
Останній імператор
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
ГоловнаПолітика

НАБУ відкрило для ознайомлення матеріали справи нардепа Юрченка

Його та посередника підозрюють в отриманні хабара.

НАБУ відкрило для ознайомлення матеріали справи нардепа Юрченка
Фото: Сергей Нужненко

3 березня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили народному депутату Олександру Юрченку та його посереднику в отриманні неправомірної вигоди про те, що матеріали справи відкрили для ознайомлення.

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Дії народного депутата кваліфіковані за ч.4 ст.368 та ч.4 ст.27 ч.4 ст. 369 КК, а його посередника - ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК.

Влітку 2020 року НАБУ отримало інформацію про існування організованої групи, учасники якої отримують неправомірну вигоду за використання законних повноважень народних депутатів. Для встановлення усіх учасників угрупування НАБУ розробило спеціальну операцію та включило до її складу детектива "під прикриттям".

"У межах зазначеної спецоперації детектив «під прикриттям» виконував роль представника іноземної промислової компанії. Познайомившись із одним із учасників угрупування, детектив повідомив йому, що умовою інвестування в Україну є ухвалення низки законодавчих ініціатив щодо надання підприємствам, які здійснюють утилізацію сміття, «зеленого тарифу» на продаж електроенергії та іншого нормативного регулювання діяльності підприємства", - розповіли в НАБУ.

За даними слідства, після цього учасник злочину познайомив детектива з народним депутатом. Під час подальших зустрічей той висловив прохання передати йому через посередника $13 тис. за внесення пропозицій до проєкту закону "Про управління відходами" та у подальшому ще $200 тис. для підкупу народних депутатів - членів відповідного Комітету Верховної Ради.

На початку серпня детектив "під прикриттям" передав першу частину хабара посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Однак, НАБУ було вимушене припинити подальше виконання спецзавдання, оскільки учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності.

Посереднику у передачі неправомірної вигоди (неофіційному помічнику нардепа) НАБУ та САП повідомили про підозру 10 вересня 2020 року (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України). Самому ж нардепу пізніше - 17 вересня, після підписання підозри Генеральним прокурором.

Розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року.

Нагадаємо, 15 вересня ВАКС заарештував помічника Юрченка з альтернативою застави в 1,5 млн гривень. Він вніс заставу і вийшов з СІЗО вже на наступний день

17 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру та клопотання про арешт Юрченка. В Раді офіційно оголосили про виключення його з фракції "Слуга народу". В Офісі президента повідомили, що Юрченко "втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради".

Наприкінці вересня минулого року Юрченко вийшов з СІЗО під заставу у 3 млн гривень. У грудні ВАКС продовжив термін дії його зобов'язань до 24 лютого 2021.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також