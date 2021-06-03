В Ізраїлі оголосили про готовність створити парламентську коаліцію без Нетаньягу

Вперше в історії Ізраїлю в коаліцію увійде партія, що представляє палестинську меншину.

Лідер ізраїльської опозиції Яір Лапід офіційно поінформував президента країни про те, що він досяг домовленостей з політичними союзниками про формування нового уряду без партії Лікуд.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Таким чином партія "Лікуд" вперше за багато років може опинитися в опозиції, а її голова Біньямін Нетаньягу найближчим часом може покинути пост прем'єр-міністра країни.

Основним партнером Лапіда по коаліції є правий націоналіст Нафталі Беннетт. Він стане першим прем'єр-міністром по ротації, сам Лапід займе місце голови уряду через два роки.

Коаліційний уряд складатиметься з багатьох малих і середніх партій, що представляють весь політичний спектр країни.

Вперше в історії Ізраїлю в коаліцію увійде партія, що представляє палестинську меншину.

Новий уряд, який отримає мінімальну більшість в парламенті, буде приведений до присяги приблизно через 10 днів.

Варто зазначити, що новий уряд може бути оформлений тільки після голосування в Кнесеті за нього. Для ухвалення рішення необхідно набрати 60+ голосів. До голосування Нетаньягу залишатиметься прем'єром.

Нагадаємо, що цієї весни партія прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу виграла вибори в парламент.

Вибори до Кнесету 21-го скликання відбулися 9 квітня 2019 року. Партія "Лікуд" Нетаньягу і опозиційна "Кахоль-лаван" Бені Ганца отримали по 35 мандатів. Цей Кнесет був розпущений 30 травня 2019 року, оскільки Беньяміну Нетаньягу не вдалося сформувати коаліції.

Кнесет 22-го скликання був обраний 17 вересня 2019 року. "Кахоль-лаван" отримав 33 мандати, "Лікуд" - 31. Однак оскільки ні Нетаньягу, ні Ганц не змогли сформувати коаліції, його теж довелося розпустити в ніч на 12 грудня.

На початку травня Беньямін Нетаньягу не зміг сформувати коаліційний уряд до дедлайну - опівночі 5 травня.

Після цього президент надав можливість сформувати альтернативний коаліційний уряд опозиційним силам.

30 травня лідери двох основних опозиційних партій Ізраїлю заявили, що працюватимуть разом над формуванням коаліційного уряду.