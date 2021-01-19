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ДСНС попередила про погіршення погоди в західних областях

Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини в Карпатах.

ДСНС попередила про погіршення погоди в західних областях
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

У середу, 20 січня, на заході України очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер та хуртовини.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Завтра у Закарпатській області очікується значний сніг, а в Карпатах пориви вітру до 20 метрів на секунду та хуртовини.

Через негоду синоптики оголосили перший рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - зазначили в ДСНС.

Як повідомляли, морози в Україні підуть на спад з четверга. 20 січня у більшості областей збережеться холодна погода.

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