В Одесі невідомі знову "замінували" дитячі садочки – перевіряють 186 закладів

Це вже третє повідомлення про масове "мінування" садків за місяць.

В Одесі невідомі укотре повідомили про мінування 186 дитячих садків та учбово-виховальних комплексів.

Повідомлення про нібито мінування надійшло на електронну пошту, заявили у пресслужбі поліції Одещини.

"Для перевірки інформації на місця скеровані слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, вибухотехніки, кінологи та рятувальники", – йдеться у повідомленні.

Анонімні "мінери" заявляють про вибухівку в одеських дитсадках уже втретє за цей місяць. Спочатку повідомили про мінування 26 садків у Приморському, Малиновському, Суворівському районах. У той же день на наявність вибухівки перевіряли будівлі суду та прокуратури, але на жодному з об'єктів вибухових предметів не виявили.

Через кілька днів невідомі заявили про мінування 185 дитячих садків. Поліція перевірила кожен з них, вибухівки також не знайшли.

Як відомо, Кримінальний кодекс України містить окрему статтю 259 про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу вибуху, вона передбачає до шести років для "жартівників".