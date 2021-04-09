Стало відомо, що змусило лайнсмена матчу Ліги чемпіонів узяти на картках автограф у Голанда

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Багатьох здивувала поведінка лайнсмена Октавіана Шовре, який одразу після матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Боруссія" Д (2:1) на очах у всіх у підтрибунному приміщенні звернувся до 20-річного форварда гостей Ерлінга Голанда з проханням дати автограф.

Спортивний журналіст Емануель Рошу у своєму твіттері повідомив, що Голанд підписав жовту і червону картки, які згодом будуть виставлені на аукціон. Усі зібрані кошти підуть на допомогу людям, хворим на аутизм. Саме тому Шовре і попросив автограф у норвезької зірки.

Sovre spoke openly about it today: "Messi was very interested about what the charity is doing. He signed 9 cards for me when we've met after a game!" #Messi #FCBarcelona https://t.co/qMs4mkP4Yi — Emanuel Roşu (@Emishor) April 8, 2021

Також стало відомо, що капітан "Барселони" Ліонель Мессі дуже зацікавився тим, що метою є благодійність. Після одного з матчів аргентинський форвард підписав для Шовре 9 карток.