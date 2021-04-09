Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Российская агрессия. Внешние рамки: Байден, «Минск» и Карабах
Російські розслідувачі виявили новий табір армії РФ під Воронежем
Російські розслідувачі виявили новий табір армії РФ під Воронежем
Получить ПДЧ в НАТО, не наломав дров
Получить ПДЧ в НАТО, не наломав дров
Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України (оновлено)
Меркель у розмові з Путіним вимагала зупинити нарощення військової міці на кордонах України (оновлено)
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
Ольстер: ночі насильства
Ольстер: ночі насильства
У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"
У Кремлі назвали поїздку Зеленського на передову "грою з сірниками"
ГоловнаСпорт

Стало відомо, що змусило лайнсмена матчу Ліги чемпіонів узяти на картках автограф у Голанда

Октавіан Шовре виявився меценатом.

Фото: скріншот

Багатьох здивувала поведінка лайнсмена Октавіана Шовре, який одразу після матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" - "Боруссія" Д (2:1) на очах у всіх у підтрибунному приміщенні звернувся до 20-річного форварда гостей Ерлінга Голанда з проханням дати автограф.

Спортивний журналіст Емануель Рошу у своєму твіттері повідомив, що Голанд підписав жовту і червону картки, які згодом будуть виставлені на аукціон. Усі зібрані кошти підуть на допомогу людям, хворим на аутизм. Саме тому Шовре і попросив автограф у норвезької зірки.

Також стало відомо, що капітан "Барселони" Ліонель Мессі дуже зацікавився тим, що метою є благодійність. Після одного з матчів аргентинський форвард підписав для Шовре 9 карток.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також