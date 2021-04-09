Ібрагімович змінює професію: швед зіграє в новому фільмі про Астерікса та Обелікса

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Місяць тому зі сцени фестивалю в Сан-Ремо Златан Ібрагімович заявив, що хотів би стати актором. Це було схоже на жарт, але коли справа стосується Златана, краще не варто недооцінювати його жарти.

І ось стало відомо, що 39-річний форвард "Мілана" і збірної Швеції зніметься в п'ятій кіноекранізації коміксів про Астерікса та Обелікса.

Сам Златан виклав в інстаграмі зображення з іменем свого персонажа - римського легіонера Антивіруса. Фільм "Астерікс і Обелікс: Середня імперія" вийде в прокат 2022 року.

Зйомки фільму, які мали пройти в Китаї 2020 року, відклали через пандемію коронавірусу.

Сюжет розповідає про єдину дочку китайського імператора Ксан Сюанді, яка, щоб урятуватися від злого принца, втікає до Галлії.

Серед провідних акторів будуть Маріон Котіяр і Венсан Кассель.

Нагадаємо, в попередніх фільмах саги про Астерікса та Обелікса знімалися такі зірки спорту, як Зінедін Зідан, Міхаель Шумахер, Тоні Паркер і Амелі Моресмо.

А справжньою окрасою тих фільмів були Ален Делон, Жерар Депардьє, Крістіан Клав'є, Роберто Беніньї і Моніка Беллуччі.