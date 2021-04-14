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Визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів

Сьогодні до них додадуться ще стільки ж.

Визначилися перші два півфіналісти Ліги чемпіонів
ПСЖ - "Баварія": радість одних і засмучення інших
Фото: EPA/UPG

Матчами "Челсі" - "Порту" і "Парі Сен-Жермен" - "Баварія" відкрилася програма поєдинків 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

І якщо в матчі англійської та португальської клубів інтриги, після першого протистояння цих клубів, який закінчився перемогою "Челсі" (2:0), було не багато, то поєдинок в Парижі очікувався з ажіотажем.

Нагадаємо, баварцям на "Парк де Пренс" потрібно було ліквідувати гандикап в один м'яч (2:3).

Але дебют зустрічі видався сумбурним, з безліччю порушень правил, після яких частіше на газоні опинялися футболісти ПСЖ, що їх цілком влаштовувало, тому що гості ніяк не могли гру розкрити.

Однак з 20-ї хвилини пішов футбол, який всі й очікували від цих двох команд.

Гості намагалися чинити тиск на ворота Кейлора Наваса, але при цьому гольові моменти виникали виключно у протилежних воріт. Перекладина і штанга від Неймара, плюс ще пару небезпечних моментів біля воріт Мануеля Нойєра, але фортуна в першій половині зустрічі відвернулася від парижан.

У свою чергу, на 40-й хвилині з нічого возник ледь не перший гольовий момент мюнхенців, який завершився голом - на добиванні потужно головою зіграв Ерік Максім Шупо-Мотінг - 0:1.

Друга половина зустрічі була не меньш інтригуюча. Гольових моментів було вдосталь. Але гол Шупо-Мотінга виявився єдиним у матчі.

Футболісти "Баварії" вичавили з поєдинку максимум можливого, з огляду на колосальні проблеми зі складом. Але цього виявилося недостатньо, щоб продовжити боротьбу за захист титулу.

Після виходу ПСЖ в наступну стадію турніру, королівський трон виявився вакантним.

У паралельному матчі гол форварда "Порту" Мехді Таремі, забитий іранцем на 90+4 хвилині приніс перемогу португальській команді (1:0), але не приніс їй задоволення - за сумою двох зустрічей в півфінал вийшов "Челсі".

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