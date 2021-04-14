Фото: УАФ Натія Панцулая

Напередодні збірна України поступилася команді Північної Ірландії в матчі-відповіді плей-оф за право виступати на жіночому Євро-2022 - 0:2. Нагадаємо, перший поєдинок наші дівчата також програли - 1:2.

У кінцівці зустрічі за рахунку 0:1 українка Натія Панцулая не порозумілася з голкіпером і мусила грубо фолити на суперниці, за що отримала від арбітра червону картку.