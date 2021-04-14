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Екснаставник "Шахтаря" покине "Рому" в кінці сезону, - ЗМІ

Паулу Фонсека визначився з подальшою тренерською кар'єрою.

Екснаставник "Шахтаря" покине "Рому" в кінці сезону, - ЗМІ
Паулу Фонсека
Фото: asroma.com

Колишній головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека, який зараз очолює "Рому", прийняв рішення покинути римський клуб після завершення сезону, повідомляє Calciomercato.it.

При цьому видання стверджує, що це відбудеться незалежно від результатів, яких досягне його команда.

Контракт Фонсеки, що спливає 30 червня, містить пункт про пролонгацію ще на сезон у разі виходу "Роми" в Лігу чемпіонів.

Незважаючи на те, що за 8 турів до фінішу чемпіонату "вовки" відстають від заповітного 4-го місця на 7 очок, такий варіант не виключається. Але Фонсека однаково не погодиться на активацію зазначеної опції, оскільки втомився від нестабільної ситуації в клубі і відсутності повноцінної підтримки з боку керівництва.

За наявною інформацією, Фонсека має три пропозиції: дві - від клубів Англійської прем'єр-ліги і одну - з французької Ліги 1.

У той самий час Паулу не виключає, що може залишитися на Апеннінському півострові, де опосередкований інтерес до нього проявляє керівництво "Наполі", яке зловило Паулу на радар, ще коли португалець очолював донецький клуб.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що і сам "Шахтар" не проти повернути Фонсеку в Україну, щоб замінити його земляка Луїша Каштру.

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