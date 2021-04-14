Фото: kyodonews.net

Рівно 100 днів залишилося до церемонії відкриття Олімпіади-2020, яка відбудеться 23 липня.

МОК спільно з організаторами Ігор запевняють, що Олімпіада пройде за будь-яких умов.

Однак жителі Японії не настільки категоричні. Як свідчать підсумки голосування, проведеного новинним агентством Kyodo News наступного дня після посилення карантинних заходів у Токіо, Кіото і в Окінаві, велика частина населення Країни Вранішнього Сонця не бажає приймати літню Олімпіаду.

За скасування (39,2%) або хоча б перенесення Ігор (32,8%) виступили три чверті респондентів, і лише 24,5% висловилися за проведення Олімпіади у визначені терміни - з 23 липня по 8 серпня.

Жителі Японії зараз серйозно стурбовані зростанням зараження коронавірусом, а також вкрай не задоволені темпами вакцинації.

Водночас організатори і МОК обіцяють віддати пріоритет безпеці на Іграх у Токіо.

"Я без вагань можу сказати, що Ігри відбудуться і це будуть найбезпечніші Ігри", - заявив Джон Коутс, який очолює координаційну комісію МОК.

Сьогодні з нагоди 100 днів до відкриття Ігор організатори провели дві скромні церемонії, але жодна з них не була заздалегідь афішована, щоб запобігти скупченню публіки.

Фото: kyodonews.net

Статуї двох талісманів Токійських ігор були відкриті в столичному урядовому будинку, а пам'ятник олімпійським кільцям установили на одній з вершин популярного для піших прогулянок на околиці столиці місця Такао.