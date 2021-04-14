Рівно 100 днів залишилося до церемонії відкриття Олімпіади-2020, яка відбудеться 23 липня.
МОК спільно з організаторами Ігор запевняють, що Олімпіада пройде за будь-яких умов.
Однак жителі Японії не настільки категоричні. Як свідчать підсумки голосування, проведеного новинним агентством Kyodo News наступного дня після посилення карантинних заходів у Токіо, Кіото і в Окінаві, велика частина населення Країни Вранішнього Сонця не бажає приймати літню Олімпіаду.
За скасування (39,2%) або хоча б перенесення Ігор (32,8%) виступили три чверті респондентів, і лише 24,5% висловилися за проведення Олімпіади у визначені терміни - з 23 липня по 8 серпня.
Жителі Японії зараз серйозно стурбовані зростанням зараження коронавірусом, а також вкрай не задоволені темпами вакцинації.
Водночас організатори і МОК обіцяють віддати пріоритет безпеці на Іграх у Токіо.
"Я без вагань можу сказати, що Ігри відбудуться і це будуть найбезпечніші Ігри", - заявив Джон Коутс, який очолює координаційну комісію МОК.
Сьогодні з нагоди 100 днів до відкриття Ігор організатори провели дві скромні церемонії, але жодна з них не була заздалегідь афішована, щоб запобігти скупченню публіки.
Статуї двох талісманів Токійських ігор були відкриті в столичному урядовому будинку, а пам'ятник олімпійським кільцям установили на одній з вершин популярного для піших прогулянок на околиці столиці місця Такао.