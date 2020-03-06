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Ралли "Фортеця" в Каменце-Подольском перенесено из-за коронавируса

Организаторы учли рекомендации Минздрава.

Фото: rally.in.ua

Второй этап чемпионата Украины по ралли в Каменце-Подольском Хмельницкой области – Ралли "Фортеця", который был запланирован на 8 по 10 мая, перенесен на неопределенный срок из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Rally.in.ua.

Такое решение было принято на заседание организационного комитета соревнований.

Членами оргкомитета были приняты во внимание рекомендации Министерства здравоохранения Украины по предотвращению распространения коронавируса. Новая дата проведения соревнования будет определена позже в зависимости от дальнейшего развития событий с коронавирусом.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине собираются приостановить проведение спортивных мероприятий из-за коронавируса.

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