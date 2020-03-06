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Минздрав снял подозрение на коронавирус у девяти человек

Лабораторные исследования показали отрицательные результаты.

Минздрав снял подозрение на коронавирус у девяти человек
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

Министерство здравоохранения объявило о снятии всех девяти подозрений на коронавирус SARS-CoV-2, которые были в Украине по состоянию на утром 6 марта.

Об этом говорится в телеграм-канале Минздрава "Коронавирус_инфо" (его подлинность подтверждена на официальной фейсбук-странице министерства).

"В Центр общественного здоровья поступили 9 сообщений о подозрении на заболевание коронавирусом, но лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории показали отрицательные результаты, ни у кого не обнаружена коронавирусная инфекция", - сказано в сообщении.

Напомним, что пока что в Украине есть только один подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19. Мужчина, ездивший в Италию, сейчас находится на лечении в Черновцах.

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