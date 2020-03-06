В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения коронавируса

В Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса. Это решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности КГГА.

В медицинских учреждениях должны обеспечить отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, а также отдельный отбор биологических материалов больных. Об этом сообщили на странице КГГА в Facebook.

Также больницы должны обеспечить не снижаемым запасом противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции, дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты. В аптеках тоже должно быть достаточное количество противовирусных, лекарственных и витаминных препаратов, средств не специфической профилактики гриппа и ОРВИ и средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что принятые комиссией решения являются комплексом действий, применяемых во всех странах при угрозе эпидемии. В Киеве определены семь больниц, которые оборудованы должным образом и имеют специалистов-инфекционистов.

В случае появления симптомов, похожих на коронавирусную инфекцию, нужно обратиться на горячую линию "Советы врача по телефону" по номерам: 15-83 со стационарного, 044-235-01-01 - с мобильного.

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, Киевское метро и "Киевпасстранс" должны усилить дезинфицирующие мероприятия на остановках транспорта, в помещениях станций метро и в самом транспорте. Работники должны быть обеспечены средствами защиты - масками и антисептиками, а состояние их здоровья будет контролироваться каждый день.

"Руководители учреждений, предприятий и организаций должны усилить текущую дезинфекцию в местах массового пребывания людей: на вокзалах, в заведениях торговли, культуры, торгово-развлекательных учреждениях, кинотеатрах. Работникам руководители должны обеспечить условия для соблюдения личной гигиены, провести учения для избежания распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

В высших учебных заведениях должны ограничить культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях, в том числе и общежитиях.

Напомним, правительство Украины собирается отменить в стране все массовые мероприятия, включая спортивные, в связи с распространением коронавируса.