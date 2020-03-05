МВФ выделит $50 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Их направят для бедных государств со слабыми системами здравоохранения.

Международный валютный фонд объявил о выделении на борьбу с коронавирусом 50 млрд долларов. Они будут направлены на помощь бедным странам и странам со средним уровнем дохода и слабыми системами здравоохранения, пишет BBC.

В фонде отметили, что распространение коронавируса уничтожило надежды на более сильный экономический рост в 2020 году, а глобальный прирост производства в этом году будет самым медленным с момента финансового кризиса, произошедшего в 2008. По оценке управляющего директора МВФ Кристалины Георгиевой, пока нельзя предсказать, насколько сильно опустится глобальный рост.

Отмечается, что также для помощи в борьбе с распространением коронавируса средства выделил Всемирный банк. Чрезвычайный пакет на $12 млрд включал дешевые ссуды, гранты и техническую помощь.

"То, что мы пытаемся сделать, это ограничить передачу этой болезни", - заявил президент группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Напомним, в Китае после двухдневного уменьшения количества заболеваний коронавирусом SARS-CoV-2, снова фиксируют рост количества заражений.