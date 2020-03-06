Житомир ограничил проведение массовых мероприятий из-за коронавируса

Житомирская городская Объединенная территориальная община приостановила проведение массовых праздничных, развлекательных, спортивных мероприятий и соревнований, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр Житомирского горсовета.

4 марта Исполнительный комитет горсовета согласовал профилактический и противоэпидемический план действий. Запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий.

"Исполнительный комитет городского совета 4 марта согласовал профилактический и противоэпидемический план действий по предотвращению занесению и распространению коронавируса. В частности, решением внеочередного заседания комиссии ТЭБ и ЧС на территории Житомирского городского ОТГ запрещено проведение массовых, праздничных, развлекательных и спортивных мероприятий", - отметили в сообщении.

Житомирский горсовет подчеркнул, что запрет особенно касается мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях и для детей.

Напомним, сегодня, 6 марта сообщалось, что в Киеве вводят дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса. В медицинских учреждениях должны обеспечить отдельный прием пациентов с признаками ОРВИ, пневмонии, а также отдельный отбор биологических материалов больных.

В высших учебных заведениях должны ограничить культурно-массовые мероприятия в закрытых помещениях, в том числе и общежитиях.