Во Франции депутата госпитализировали в реанимацию с коронавирусом (обновлено)

Также заражены два сотрудника парламентского кафе.

Во Франции с коронавирусом госпитализировали в реанимацию депутата Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента). Об этом пишет France 24.

В Национальной ассамблее также сообщили, что коронавирус обнаружен у сотрудников парламентского кафе. Один из них изолирован и находится дома. Еще один работник столовой был госпитализирован после заражения.

Обновление. Заболевшим депутатом является 68-летний Жан-Люк Рейтцер, он представляет республиканскую партию, пишет "Европейская правда". Известно, что с ним в конце февраля встречался украинский нардеп Олег Волошин.

Накануне этого президент Франции Макрон предупредил, что страна неуклонно движется к эпидемии коронавируса, поскольку министерство здравоохранения сообщило о трех новых смертельных случаях, в результате чего число жертв вируса выросло до семи.

За 5 марта во Франции зафиксировали 138 новых случаев заражения SARS-CoV-2019, что стало самым большим дневным показателем. Общее количество больных достигло 423.

Напомним, количество больных коронавирусом в мире по состоянию на утро 6 марта составило более 98 300 человек. Умерли 3383, выздоровели - 55 422 пациента.