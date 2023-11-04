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Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова

В Офісі президента обґрунтували звільнення командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктора Хоренка.

Зеленський звільнив Хоренка за поданням міністра оборони Умєрова
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

В Офісі президента повідомляють, що Володимир Зеленський звільнив командувача ССО ЗСУ Віктора Хоренка за поданням міністра оборони Рустема Умєрова. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Роман Машовець у коментарі "УП".

"Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України", – повідомляють в ОП.

Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством.

Додатково зазначається, що відповідне формулювання міститься в пункті 5 статті 16 закону "Про національну безпеку України".

Нагадаємо, Зеленський змінив командувача Сил спецоперацій Віктора Хоренка на  Сергія Лупанчука. У свою чергу Хоренко повідомив, що про своє звільнення дізнався із ЗМІ.

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