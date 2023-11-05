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Візит Зеленського до Ізраїлю відкладається через витік інформації у медіа, – ЗМІ

Президент України планував вівдідати Ізраїль наступного тижня.

Візит Зеленського до Ізраїлю відкладається через витік інформації у медіа, – ЗМІ
Володимир Зеленський у Брюсселі, 11 жовтня 2023
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, але зараз ця поїздка "зависла" через витікновин ізраїльського каналу. Про це пише The Times of Israel з посиланням на анонімного українського дипломата.

"Він хотів, щоб поїздка була публічною, коли він ступив на ізраїльську землю. Він дуже розчарований", – каже дипломат.

Нагадаємо, в ізраїльських ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський має намір відвідати Ізраїль наступного тижня. Йшлося про візит 6-7 листопада.

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