Візит Зеленського до Ізраїлю відкладається через витік інформації у медіа, – ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський планував приїхати до Ізраїлю наступного тижня, але зараз ця поїздка "зависла" через витікновин ізраїльського каналу. Про це пише The Times of Israel з посиланням на анонімного українського дипломата.

"Він хотів, щоб поїздка була публічною, коли він ступив на ізраїльську землю. Він дуже розчарований", – каже дипломат.

Нагадаємо, в ізраїльських ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський має намір відвідати Ізраїль наступного тижня. Йшлося про візит 6-7 листопада.