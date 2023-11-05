В аеропорту Гамбурга озброєний чоловік взяв в заручники 4-річну дівчинку

В суботу ввечері в аеропорту німецького міста Гамбург озброєний чоловік виїхав на злітну смугу та припаркував авто біля літака. Відомо, що в авто чоловік утимує 4-річну дівчинку, ймовірно, заручниця є його донькою. Операція над звільнення 4-річної дівчинки досі триває, – пише Bild.

Інцидент стався після 20:00 за німецьким часом, коли біля терміналу 1 Гамбурзького аеропорту з’явилось авто без номерного знака. Його водій прорвався на машині до злітної смуги, зупинившись біля пасажирського літака "Turkish Airlines".

Водієм виявився 35-річний чоловік із Нижньої Саксонії, із яким в авто перебуває 4-річна дівчинка. За попередніми даними, це його донька – незадовго до інциденту в аеропорту його дружина заявила поліції, що той забрав її дитину.

За інформацією Bild, чоловік хоче забрати доньку із собою до Туреччини на літаку, але дружина не дала на це дозволу, тому він і влаштував інцидент в аеропорту.

У нього при собі є вогнепальна зброя, з якої він міг кілька разів вистрілити. Крім того, чоловік кидав два коктейлі Молотова з автомобіля, нібито намагаючись підпалити літак, але безуспішно.Аеропорт Гамбурга ввечері в суботу евакуював усіх 3200 пасажирів і працівників, а також оголосив про призупинення роботи щонайменше протягом неділі.

Станом на 06:00 переговори поліції з чоловіком тривали.

Нагадаємо, аеропорт німецького міста Гамбург припинив роботу з вечора суботи через проникнення на територію летовища озброєного чоловіка. Чоловік потрапив на територію аеропорту на автомобілі з дитиною в салоні. Поліція повідомила, що зловмисник вже декілька разів стріляв зі зброї в повітря.