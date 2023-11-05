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Аеропорт німецького міста Гамбург припинив роботу через проникнення на територію летовища озброєного чоловіка

Чоловік потрапив на територію аеропорту на автомобілі із двома дітьми в салоні. Поліція повідомила, що зловмисник вже декілька разів стріляв зі зброї в повітря.

Аеропорт німецького міста Гамбург припинив роботу через проникнення на територію летовища озброєного чоловіка
Аеропорт Гамбурга, 4 листопада 2023
Фото: EPA/UPG

В аеропорту Гамбурга ввечері в суботу, 4 листопада, повністю припинено авіасполучення через "поліцейські заходи". Це сталося після того, як на територію авіавузла проник озброєний чоловік за кермом автомобіля із двома дітьми в салоні, повідомляє DW із посиланням на газету Bild am Sonntag. 

За її даними, інцидент стався приблизно о 20:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Як повідомив прессекретар федеральної поліції Томас Герберт, водій на приватному автомобілі прорвався через ворота та виїхав на перон аеропорту. У нього була вогнепальна зброя, і він уже двічі вистрілив з неї в повітря. 

Прессекретар зазначив, що дружина чоловіка раніше зверталася до поліції регіону з приводу можливого викрадення дітей.

На місце події були направлені сили поліції Гамбурга. Вони знаходяться у безпосередній близькості від автомобіля порушника. Наразі правоохоронці припускають "ситуацію із заручниками".

Нагадаємо, у середині жовтня підозрюваний у вбивстві двох шведських футбольних фанатів помер внаслідок поранення під час затримання поліцією.

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