Чоловік потрапив на територію аеропорту на автомобілі із двома дітьми в салоні. Поліція повідомила, що зловмисник вже декілька разів стріляв зі зброї в повітря.

В аеропорту Гамбурга ввечері в суботу, 4 листопада, повністю припинено авіасполучення через "поліцейські заходи". Це сталося після того, як на територію авіавузла проник озброєний чоловік за кермом автомобіля із двома дітьми в салоні, повідомляє DW із посиланням на газету Bild am Sonntag.

За її даними, інцидент стався приблизно о 20:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом).

Як повідомив прессекретар федеральної поліції Томас Герберт, водій на приватному автомобілі прорвався через ворота та виїхав на перон аеропорту. У нього була вогнепальна зброя, і він уже двічі вистрілив з неї в повітря.

Прессекретар зазначив, що дружина чоловіка раніше зверталася до поліції регіону з приводу можливого викрадення дітей.

На місце події були направлені сили поліції Гамбурга. Вони знаходяться у безпосередній близькості від автомобіля порушника. Наразі правоохоронці припускають "ситуацію із заручниками".

Нагадаємо, у середині жовтня підозрюваний у вбивстві двох шведських футбольних фанатів помер внаслідок поранення під час затримання поліцією.