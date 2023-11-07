Сили оборони знищили ще 890 окупантів та 5 ворожих танків, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення по 7 листопада 2023 року армія РФ втратила у війні проти України близько 306 860 осіб, за минулу добу – близько 890.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 306 860 (+890) осіб,
- танків ‒ 5 293 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 9 974 (+16) од,
- артилерійських систем – 7 410 (+21) од,
- РСЗВ – 869 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 570 (+0) од,
- літаків – 322 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5 557 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1 556 (+0),
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9 767 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 1 049 (+2).
Нагадаємо, вчора авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено ударний БпЛА типу “Shahed-136/131” та розвідувальний БпЛА ворога.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.