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Окупанти заявили про збиття цієї ночі 9 безпілотників у Севастополі

Внаслідок падіння уламків збитих дронів поранення дістав чоловік.

Окупанти заявили про збиття цієї ночі 9 безпілотників у Севастополі
Фото: Відкриті джерела

Окупаційна влада Севастополя заявила, що в ніч на 7 листопада протиповітряна оборона нібито збила 9 дронів, ще 8 було перехоплено.

Про це повідомляють так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв та Міноборони РФ.

Зазначається, що уламки одного з безпілотників нібито впали у дворі одного з приватних будинків в Орлівці. Внаслідок цього поранення дістав чоловік, у нього перелом руки.

Також повідомляється про нібито падіння уламків збитих дронів в районі Качі (передмістя Севастополя). Без постраждалих та руйнувань.  

Уламки збитих дронів також нібито впали в Андріївці. Оперативні служби ліквідували невелике займання.

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Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про можливу "підводну атаку", яку відбиває Чорноморський флот РФ. Видання "Кримский ветер" поінформувало про стрілянину і те, що російське ППО нібито намагається збити безпілотник.

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