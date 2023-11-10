За день росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні на Сумщині через російські обстріли пролунало більше 100 вибухів.

Сьогодні, 10 листопада російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська та Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 109 вибухів.

Зокрема, Краснопільську громаду окупанти атакували з мінометів та FPV дронами.

Також FPV дроном та артилерією росіяни атакували й Юнаківську громаду.

Великописарівську громаду армія РФ обстріляла з мінометів та СПГ, а Середино-Будську - з мінометів та РСЗВ.

Крім того, по Новослобідській, Шалигинській та Есманській громадам росіяни здійснили обстріл з мінометів.

Нагадаємо, сьогодні ввечері, 10 листопада, росіяни двічі влучили по Одеському району. Наразі відомо про трьох постраждалих.