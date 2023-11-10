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САП завершила слідство щодо екскерівників Укрспецекспорту, причетних до розкрадання майже $24 млн

Детективам НАБУ дали доручення відкрити стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

САП завершила слідство щодо екскерівників Укрспецекспорту, причетних до розкрадання майже $24 млн
Дмитро Саламатін
Фото: panoptikon.org

Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила слідство щодо колишніх керівників Укрспецекспорту, які причетні до розкрадання $24 млн.

Як повідомляє пресслужба САП, детективам НАБУ дали доручення відкрити стороні захисту матеріали справи для ознайомлення.

У межах досудового розслідування встановили, що підозрювані організували безпідставне складання документів про нібито сприяння в здійсненні експорту озброєння та військової техніки до Казахстан компанії, зареєстрованої в Об’єднаних Арабських Еміратах. 

"Підставою для перерахування винагороди агенту стало начебто його сприяння в залученні іноземного замовника та укладенні з ним зовнішньоекономічної угоди на постання продукції спеціального призначення виробництва одного з вітчизняних підприємств. В дійсності всі домовленості щодо укладення угоди та подальші контакти з приводу виконання її умов здійснювалися безпосередньо між українською стороною та замовником, без залучення будь-яких третіх осіб", - розповіли в прокуратурі.

У результаті "агенту"  незаконно перерахували понад 23,9 млн доларів.

Злочинну схему розпочав та реалізовував у період 2010-2012 років керівник Укрспецекспорту, який згодом обіймав посади генерального директора ДК «Укроборонпром», міністра оборони України та радника Президента України. 

Нині обидва підозрювані перебувають за межами України та оголошені у міжнародний розшук.

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Нагадаємо, минулого місяця САП і НАБУ заочно повідомили про підозру колишньому генеральному директору ДК "Укрспецекспорт" та синові першого заступника секретаря РНБО України Павлові Букіну та Ігореві Гладковському. Вони завдали компанії збитків на майже 13 млн грн.

Цьогоріч у серпні слідчий суддя Вищого антикорупційного суду надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього генерального директора Укрспецекспорту, ексглави Укроборонпрому, Міноборони Дмитра Саламатіна.

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