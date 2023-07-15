Головне за день. Субота, 15 липня

Наслідки ворожого удару по Запоріжжю, близько 28 бойових зіткнень на сході, візит президента Південної Кореї. Яким запам’ятається 507-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти атакували в ніч на суботу Запоріжжя, внаслідок чого постраждав чоловік, пошкоджено інфраструктурний об'єкт, 16 багатоповерхівок, два навчальні заклади та медзаклад.

"У місті триває ліквідація наслідків нічних подій. Загалом на цей час надійшло 174 заявки про пошкоджене житло", - повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"У навчальному закладі, який перебуває в підпорядкуванні міста, вже закрито всі вибиті вікна", - зазначив Куртєв.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – упродовж доби відбулось 28 бойових зіткнень.

Ворог завдав 32 авіаційних ударів та здійснив 15 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 склади боєприпасів, 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 15 липня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем та першою леді Кім Кон Хі, повідомляє Офіс президента.

"Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах. Повернення депортованих дорослих і дітей, реалізація Формули миру та підготовка Глобального саміту миру, продовольча й енергетична безпека та економічна співпраця", - написав Зеленський.

На брифінгу разом із президентом Володимиром Зеленським президент Південної Кореї Юн Сок Йоль повідомив, що Республіка Корея цьогоріч збільшить допомогу Україні до 150 млн доларів.

"Уряд Республіки Корея минулого року виділив 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн", - сказав Юн.

Президент Кореї поінформував, що під час перемовин багато уваги приділялося повоєнному відновленню України та співпраці у цій сфері. Корея планує виділяти кошти на відновлення інфраструктури, допомогу підприємництву, відбудову системи освіти. Також Республіка Корея планує збільшити військову допомогу Україні.

Посольство України відреагувало на нещодавню заяву президента Болгарії Румена Радєва про те, що “Україна наполягає на продовженні війни, а платити має Європа”.

“Найбільше Україна хоче миру, а саме агресор наполягає на веденні війни!” – йдеться в заяві посольства. Посольство України в Республіці Болгарії категорично заявило, що Україна докладає всіх зусиль для відновлення миру.

“Український народ з 2014 року героїчно відстоює та зберігає свою територіальну цілісність та державний суверенітет. Росія як держава-терорист продовжує свою збройну агресію проти України, посилюючи загрози та ядерний шантаж демократичної міжнародної спільноти”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перекласти провину за війна на Україну – один із найпоширеніших стовпів російської пропаганди та гібридної війни в Європі.

Подробиці – в новині.

Розслідування воєнних злочинів російських окупантів становить найбільший виклик через їх велику кількість, розповів в ефірі телемарафону генеральний прокурор Андрій Костін.

За даними Костіна, понад 50 російських військовослужбовців отримали вироки в українських судах. Це стало можливим завдяки міжнародній підтримці, яку отримує Україна.

"Хтось може сказати, що це небагато. Коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, вони дивуються цьому і кажуть: «Це небачено, що під час війни ви документуєте всі ці злочини». Своєю чергою ми відповідаємо: «Так, ми все документуємо з вашою допомогою, але ми ще ці злочини розслідуємо, передаємо справи в суди і отримуємо вироки. Тому що люди не можуть чекати справедливості незрозуміло скільки", - заявив він.

За даними Офісу генпрокурора, наразі в Україні зареєстровано 98 100 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них понад 95 тисяч – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Докладніше – в новині.

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