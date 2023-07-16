Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Патріарх РПЦ Кирило звернувся до лідерів церков через арешт митрополита Павла, а Онуфрій назвав арешт "непорозумінням"
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
Українці, які перебувають за кордоном 45 днів, будуть позбавлені держвиплат
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
«Як пояснював мені лікар, організм уже почав з’їдати сам себе. Такими всі повертаються з полону», — дружина «азовця»
Нові пакети від США. Критично важливе і дуже важливе
Нові пакети від США. Критично важливе і дуже важливе
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
Віталій Кличко: «У мене після таких питань починаються обшуки»
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
"На жаль, вчорашній Вільнюс був схожий на Вільнюс 2013 року", - Порошенко
Президент Південної Кореї прибув з візитом до України (оновлено)
Президент Південної Кореї прибув з візитом до України (оновлено)
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Суд відправив митрополита Павла під варту
Суд відправив митрополита Павла під варту
ГоловнаСуспільствоВійна

Байден дав добро на тренування українських пілотів на винищувачах F-16, − радник президента

Для підготовки потрібно кілька тижнів.

Байден дав добро на тренування українських пілотів на винищувачах F-16, − радник президента
Фото: EPA/UPG

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив у неділю, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів для роботи на винищувачах F-16.

Про це він сказав CNN.

“Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові”, − сказав Салліван.

Радник зазначив, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготуватися до навчання, і що США вкладуться у встановлені ними терміни.

“Сполучені Штати не затримуватимуть початок підготовки на F-16”, − сказав він.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, Politico написали, що країни, які готові навчати українців на винищувачах F-16, уже декілька тижнів чекають на дозвіл США. Державний департамент має підписати запит на передання посібників з експлуатації, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних із літаками. 

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies