Байден дав добро на тренування українських пілотів на винищувачах F-16, − радник президента

Для підготовки потрібно кілька тижнів.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив у неділю, що США дозволять європейським країнам розпочати навчання українських пілотів для роботи на винищувачах F-16.

Про це він сказав CNN.

“Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові”, − сказав Салліван.

Радник зазначив, що європейські лідери заявили, що їм потрібно кілька тижнів, щоб підготуватися до навчання, і що США вкладуться у встановлені ними терміни.

“Сполучені Штати не затримуватимуть початок підготовки на F-16”, − сказав він.

Нагадаємо, Politico написали, що країни, які готові навчати українців на винищувачах F-16, уже декілька тижнів чекають на дозвіл США. Державний департамент має підписати запит на передання посібників з експлуатації, авіасимуляторів та інших матеріалів, пов'язаних із літаками.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що перші F-16 мають почати літати в українському небі в кінці першого кварталу 2024 року.