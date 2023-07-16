Минулої доби ворог вдарив чотирма ракетами С-300 по Харкову

Окупанти також обстрілювали прикордонні населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

Минулої ночі близько 1:30 російські окупанти з території Бєлгородської області запустили по Харкову 4 ракети ЗРК С-300.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, 2 ракети вибухнули в повітрі, 2 інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. В чотирьохповерховому будинку вибиті вікна. Без постраждалих.

Протягом доби 15 липня ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Під вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Унаслідок обстрілу села Колодязне Куп'янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджений приватний житловий будинок.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, протягом четверга 14 липня ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківщини. Загиблих та поранених не було.