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На Таврійському напрямку ворог за добу втратив дві роти та три склади боєприпасів, - Тарнавський

Артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1296 вогневих завдань.

На Таврійському напрямку ворог за добу втратив дві роти та три склади боєприпасів, - Тарнавський
Фото: mukachevo.net

Протягом 15 липня на Таврійському напрямку російські окупанти втратили дві роти військовослужбовців, шість одиниць техніки та три склади боєприпасів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено шість одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", РЕБ "Поле-21" та автомобільну техніку. Також було знищено три склади боєприпасів ворога", - зазначив Тарнавський.

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Крім того, за його словами, впродовж минулої доби (14 липня, - ред.) на Таврійському напрямку ворог 16 разів атакував позиції українських захисників і здійснив 536 обстрілів, а артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали 1296 вогневих завдань.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Сили оборони ліквідували російського полковника, командира 96-ї окремої розвідувальної бригади Максима Харламова.

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