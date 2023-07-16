На Таврійському напрямку ворог за добу втратив дві роти та три склади боєприпасів, - Тарнавський

Протягом 15 липня на Таврійському напрямку російські окупанти втратили дві роти військовослужбовців, шість одиниць техніки та три склади боєприпасів.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено шість одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М", РЕБ "Поле-21" та автомобільну техніку. Також було знищено три склади боєприпасів ворога", - зазначив Тарнавський.

Крім того, за його словами, впродовж минулої доби (14 липня, - ред.) на Таврійському напрямку ворог 16 разів атакував позиції українських захисників і здійснив 536 обстрілів, а артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали 1296 вогневих завдань.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Сили оборони ліквідували російського полковника, командира 96-ї окремої розвідувальної бригади Максима Харламова.