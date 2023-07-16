За минулу добу, 15 липня, російські військові нанесли 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, з артилерії ворог гатив по прифронтовим селам: 48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному.

Фото: Юрій Малашко

Росіяни також нанесли ракетний удар по околицях обласного центру та вгатили з РСЗВ по Степногірську. Внаслідок атаки поранення отримали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту Запорізької області. Четверо людей отримали поранення та одна загинула внаслідок російських атак.