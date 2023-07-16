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Учора росіяни били по 13 населених пунктах Запорізької області, є поранені

Семеро людей дістали поранення у Степногірську.

Учора росіяни били по 13 населених пунктах Запорізької області, є поранені
Фото: Юрій Малашко

За минулу добу, 15 липня, російські військові нанесли 52 удари по 13 населеним пунктам Запорізької області.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, з артилерії ворог гатив по прифронтовим селам: 48 обстрілів зафіксовано в Гуляйполі, Залізничному, Гуляйпільському, Новодарівці, Ольгівському, Чарівному, Червоному, Малинівці та Левадному.

Фото: Юрій Малашко

Росіяни також нанесли ракетний удар по околицях обласного центру та вгатили з РСЗВ по Степногірську. Внаслідок атаки поранення отримали жінки 62, 66, 68 років, а також чоловіки 37, 60, 61 та 68 років.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків, адміністративної будівлі та об'єктів соціальної інфраструктури.

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Нагадаємо, за минулу добу, 13 липня, ворог здійснив 63 обстріли по 21 населеному пункту Запорізької області. Четверо людей отримали поранення та одна загинула внаслідок російських атак.

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