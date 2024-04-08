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РФ набирає некваліфікованих африканських лікарів у зв’язку із нестачею своїх через війну

У Росії бракує 30 000 лікарів, і ця цифра буде тільки збільшуватися. 

РФ набирає некваліфікованих африканських лікарів у зв’язку із нестачею своїх через війну
Фото: Центр національного спротиву

У Росії через повномасштабне вторгненння в Україну бракує 30 тисяч лікарів, причому в районних лікарнях дефіцит становить приблизно 50%. У листопаді минулого року цифра становила 26 500 чолвоік. 

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Поточна нестача пояснюється тим, що частина медичного персоналу працює в приватному секторі, а інші покинули країну. Після мобілізації російських військових у вересні 2022 року лікарів прямо попередили про невиїзд з країни. До 2% російських лікарів і медичних працівників покинули Росію, щоб уникнути призову", – зазначено у повідомленні.

Також додають, що , згідно з даними за січень 2024 року, за попередні 15 місяців кількість лікарів скоротилася на 7500, через велику кількість робочих годин і низьку оплату праці. 

За даними Центру аналізу європейської політики, щоб усунути цю нестачу, Росія набирає на роботу вихідців з африканських країн, які мають обмежені підтвердження про кваліфікацію. 

"Основні ресурсні та фінансові зобов’язання щодо підтримки війни Росії в Україні негативно впливають на низку цивільних секторів, які обслуговують російське населення. Кількість медичних працівників у Росії продовжуватиме скорочуватися протягом 2024 року", – додали у розвідці. 

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