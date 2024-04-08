Двом зрадникам присудили по 15 років за ґратами, справи ще шістьох чекають на розгляд

Зрадники були правоохоронцями, які перейшли на бік ворога.

Ще два зрадники отримали по 15 років позбавлення волі: експравоохоронець із Макіївки, що на Донеччині та начальник управління правоохоронного органу Херсонщини. Обоє перейшли на бік ворога. Також на судовому розгляді знаходиться обвинувачення щодо одного перебіжчика, ще п’ятьом особам повідомили про підозри.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Як йдеться у повідомленні, Соснівський районний суд м. Черкаси виніс обвинувальний вирок колишньому начальнику управління правоохоронного органу Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік країни-агресора та всіляко співпрацював з окупантами.

Його визнали винним у державній зраді та призначили покарання – 15 років за ґратами із конфіскацією майна. Крім того у суді розглядається справа щодо його дружини, яка також обвинувачується у державній зраді.

Також 15 років ув’язнення отримав за рішенням Личаківського райсуду Львова експравоохоронець з Макіївки на Донеччині. Він у 2014 році добровільно вступив до лав незаконного збройного формування "народное ополчение Донбаса", яке брало участь в захопленні адміністративних будівель в Донецькій області. Згодом у складі так званої народної міліції воював проти Збройних сил України.

Зараз чоловік як співробітник одного із підрозділів військової розвідки ворога продовжує працювати на загарбників.Суд визнав його винним у державній зраді та участі у терористичній організації.

До суду скеровано обвинувачення щодо колишнього правоохоронця з Ізюмського району Харківської області."Після окупації селища Борова він влаштувався в місцеву окупаційну міліцію. Зрадник схиляв своїх колег так само переходити на бік окупантів, патрулював вулиці, забезпечуючи військовослужбовцям рф безпечне перебування на окупованій території. Під час деокупації селища він втік до росії", – повідомили у ДБР.

Його обвинувачують у державній зраді.

Також ДБР заочно повідомило про підозри колишньому судді та колишньому правоохоронцю з Луганської області, експравоохоронниці з Куп’янського району, двом колишнім правоохоронцям, які працюють на окупантів в захопленому Генічеську.

Зазначається, що екссуддя апеляційного суду Луганської області з 2014 року сприяв створенню та роботі судової системи псевдореспубліки "лнр". Згодом Путін своїм указом його призначив на посаду "судді верховного суду лнр".Він підозрюється у публічних закликах до повалення конституційного ладу та до захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність України та державній зраді.

Колишня працівниця правоохоронного органу у Куп’янському районі після захоплення регіону росіянами агітувала місцевих мешканців отримувати російські паспорти.

Зрадниця влаштувадась до окупаційної міліції, де спочатку працювала на посаді інспектора так званої міграційної служби, а згодом дослужилася до заступника начальника відділу. За роботу на ворога вона щомісяця отримувала 50 тис. російських рублів.

У серпні 2022 року жінка отримала російське громадянство, а вже під час звільнення регіону вирішила тікати разом із загарбниками.

Вона підозрюється в державній зраді.

Двоє колишніх правоохоронців з Генічеська пішли працювати на окупантів після захоплення міста у 2022 році. Один добровільно став слідчим у незаконному правоохоронному органі, інший обійняв посаду заступника "начальника відділу – начальника поліції". Фігуранти працюють за законами країни-агресора, виконують вказівки окупаційної влади, долучаються до репресій проти місцевого населення.

Експравоохоронці підозрюються у державній зраді.

У колабораціонізмі та дезертирстві підозрюється колишній правоохоронець зі Старобільського району Луганщини, який пропагує "руський мир" на тимчасово окупованій території серед українських дітей.

"З початком повномасштабного вторгнення рф на територію України правоохоронець втік з місця несення служби в селищі Біловодськ. Він отримав в окупантів посаду в "службі дорожньої автоінспекції народної міліції лнр", – зазначили у Бюро.

Фігурант штрафує населення за законодавством РФ, перевіряє автівки та патрулює населені пункти на тимчасово окупованій території Луганщини. Також він пропагує "руський мір" серед українських дітей, які мешкають на тимчасово окупованій території Старобільського району – проводить так звані "профорієнтаційні заходи" в навчальних закладах.

Санкція статей державної зради та колабораціонізму передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 15 років до довічного ув’язнення.

Реальний термін ув’язнення отримав російський агент, різноробочий із Кропивницького, якого ворожа спецслужба завербувала на початку минулого року. Зрадник готував серію повітряних атак РФ на Кіровоградщину. Зокрема, він за вказівкою ФСБ мав скоригувати ракетні удари по аеродромах Сил оборони.