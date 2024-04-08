Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації

Комітет з питань правоохоронної діяльності визначив розміри штрафів для громадян, а також посадових та юросіб.

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізації визначив розміри штрафів для громадян, а також посадових та юридичних осіб.

Про це повідомив голова комітету нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас у коментарі "Українській правді".

"Сьогодні ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде", – прокоментував нардеп.

За порушення правил військового обліку у мирний час штраф 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ж це діяння скоєно повторно або в особливий період (тобто під час дії воєнного стану) – від 1 000 - 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 – 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штраф становитиме 17 000 - 25 500 гривень для звичайних громадян, та для посадових осіб юридичних осіб – 34 000 – 59 500 гривень.

Крім того, перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі УП уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом – після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

Додається, що в початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і відмову від проходження медичного огляду передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Щодо штрафів, то першопочатково було визначено за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 тисяч гривень.

Законопроєкт про мобілізацію