Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Мисливці за дозами: чому в Україні є проблеми з постачанням двох вакцин для дітей
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
План Трампа щодо завершення війни полягає у здачі Росії Криму і Донбасу, − WP
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Два американські конгресмени заявили, що російська пропаганда лунає у Палаті представників США
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Росіяни розстріляли військовополонених на Херсонщині. Прокуратура почала розслідування
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Москва обов'язково надірветься
Москва обов'язково надірветься
ГоловнаПолітика

Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації

Комітет з питань правоохоронної діяльності визначив розміри штрафів для громадян, а також посадових та юросіб.

Комітет ВР визначився із розміром штрафів за порушення правил військового обліку та мобілізації
Фото: Генштаб ЗСУ

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності під час розгляду законопроєкту щодо відповідальності за порушення правил військового обліку та мобілізації визначив розміри штрафів для громадян, а також посадових та юридичних осіб.

Про це повідомив голова комітету нардеп від  "Слуги народу" Сергій Іонушас у коментарі "Українській правді".

"Сьогодні ми рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №10379 за основу і в цілому з комітетськими правками. Зокрема, комітет запропонував виключили із проєкту закону всі зміни до Кримінального кодексу, тобто тюремних строків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації не буде",  – прокоментував нардеп.

За порушення правил військового обліку у мирний час штраф 200-300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Якщо ж це діяння скоєно повторно або в особливий період (тобто під час дії воєнного стану) – від 1 000 - 1 500 неоподаткованих мінімумів доходів, що становить 17 000-25 500 тисяч гривень.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію передбачений у мирний час штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та 17 000 – 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штраф становитиме 17 000 - 25 500 гривень для звичайних громадян, та для посадових осіб юридичних осіб – 34 000 – 59 500 гривень.

Крім того, перший заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук у коментарі УП уточнив, що відповідний законопроєкт розглянуть у залі парламенту найближчим часом – після ухвалення проєкту закону про мобілізацію.

Додається, що в початковій версії законопроєкту за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і відмову від проходження медичного огляду  передбачалася кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Щодо штрафів, то першопочатково було визначено за порушення законодавства про оборону і мобілізацію в мирний час накладення штрафу на громадян та посадових осіб у розмірі 34 000 – 85 000 тисяч гривень, а в умовах особливого періоду – 153 000 – 204 000 тисяч гривень.

Законопроєкт про мобілізацію

  • У першому читанні проєктом пропонувалося, аби "консульські дії в закордонних дипломатичних установах для військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років виконувались за наявності в них військово-облікових документів. У тому числі оформлення паспорта громадянина України, закордонного паспорта громадянина України тощо".
  • 29 березня Комітет Ради з питань оборони завершив розгляд всіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Планується, що парламент розгляне законопроєкт у другому читанні на початку квітня.
  • Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Нразі він завершує розгляд понад 4 тисяч правок до дискусійного законопроєкту. Друге читання можливе в сесійній залі вже на початку квітня. Однак це не означає, що закон ухвалять швидко. Оскільки парламент засідає у кращому разі чотири дні на місяць, то процес, вірогідно, суттєво затягнеться. Що пропонують члени комітету з нацбезпеки до другого читання та які шанси закону на голосування в цілому — читайте в матеріалі "Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?" на LB.ua.
  • 2 квітня Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", що зменшує мобілізаційний вік з 27 до 25 років. Депутати проголосували за нього в першому читанні за основу та в цілому ще 30 травня 2023 року.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies