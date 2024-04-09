Новопризначений секретар РНБО зустрівся із головою представництва НАТО в Україні

Сьогодні, 9 квітня, новопризначений секретар РНБО України Олександр Литвиненко провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Говорили, зокрема, про посилення взаємодії України та Альянсу і реалізацію євроатлантичних прагнень України.
Про це повідомили в РНБО.
"Для нас важливе збільшення присутності українських спеціалістів в Брюсселі. Нам потрібні люди, які матимуть ще більше досвіду для комунікацій всередині НАТО", – зазначив Олександр Литвиненко.
Окрему увагу сторони приділили саміту НАТО, який відбудеться цьогоріч у Вашингтоні.
Карен МакТір запевнила у незмінній підтримці України, а також підкреслила важливість посилення з боку союзників політичної й практичної допомоги нашій країні.
Зі свого боку радник із питань політики безпеки Представництва НАТО в Україні Томаш Стрихаж акцентував на поглибленні співпраці щодо обміну даними в секторі безпеки.
Нещодавно спільно із представниками НАТо при Міністерстві оборони створили новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України.