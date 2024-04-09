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Новопризначений секретар РНБО зустрівся із головою представництва НАТО в Україні

На зустрічі говорили про посилення взаємодії України з Альянсом, зокрема, про поглиблення співпраці в секторі безпеки.

Новопризначений секретар РНБО зустрівся із головою представництва НАТО в Україні
Олександр Литвиненко із головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір
Фото: РНБО

Сьогодні, 9 квітня, новопризначений секретар РНБО України Олександр Литвиненко провів зустріч із головою представництва НАТО в Україні Карен МакТір. Говорили, зокрема, про посилення взаємодії України та Альянсу і реалізацію євроатлантичних прагнень України.

Про це повідомили в РНБО.

"Для нас важливе збільшення присутності українських спеціалістів в Брюсселі. Нам потрібні люди, які матимуть ще більше досвіду для комунікацій всередині НАТО", –  зазначив Олександр Литвиненко.

Окрему увагу сторони приділили  саміту НАТО, який відбудеться цьогоріч у Вашингтоні.

Карен МакТір запевнила у незмінній підтримці України, а також підкреслила важливість посилення з боку союзників політичної й практичної допомоги нашій країні.

Зі свого боку радник із питань політики безпеки Представництва НАТО в Україні Томаш Стрихаж акцентував на поглибленні співпраці щодо обміну даними в секторі безпеки.

Нещодавно спільно із представниками НАТо при Міністерстві оборони створили новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту – Аудиторський комітет. До його складу входять сертифіковані внутрішні аудитори із держав-членів НАТО та України.

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