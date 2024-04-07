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Зеленський обговорив ситуацію на фронті та подальші дії із Сирським та Умєровим

Окрему розмову президент провів із главою СБУ.

Зеленський обговорив ситуацію на фронті та подальші дії із Сирським та Умєровим
Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський обговорив із головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським і міністром оборони Рустемом Умєровим ситуацію на фронті та планування подальших дій.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"На зв’язку з головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій. Міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами. Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", — ідеться у повідомленні президента.

Окрему розмову президент провів із главою Служби безпеки України Василем Малюком, керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирилом Будановим та міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

"Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", — повідомив Зеленський

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