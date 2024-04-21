За контракт із армією РФ окупантам обіцяють по 500 тисяч рублів, але зарплати затримують

За контракт із збройними силами РФ окупантам обіцяють не менше 500 тисяч рублів на місяць, однак зарплати затримують по кілька місяців.
Про це пише Центр національного спротиву.
Зазначається, що виплати окупантам піднімають через те, що охочих воювати в Україні стає все менше. Але, як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки ніхто не виконує і російські військові не отримують зарплатню місяцями.
"І затримка виплат це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує більше восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців", – додають в ЦНС.
Крім цього, на тимчасово окупованих територіях України від 1 квітня триває весняний призов до російської армії, у яку намагаються залучати українців, які залишилися в окупації. Зокрема, колаборанти усіма силами вдаються до різноманітних заходів, аби строкову службу з подальшим підписанням контракту "пройшли" українці.
- Так званий "військовий комісаріат" Маріуполя та району видав розпорядження згідно з яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі дані про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів.
- На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують проводити мобілізацію українців до лав окупаційних військ. У мобілізаційні списки вносять лікарів, працівників комунальних підприємств та підлітків з 17 років.
- У Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік.
- На початку квітня у британській розвідці повідомили, що наступальні дії росіян в Україні дещо призупинилися, ймовірно, через втрати армії РФ на фронті. У відомстві зазначають, що середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб.