За контракт із армією РФ окупантам обіцяють по 500 тисяч рублів, але зарплати затримують

За контракт із збройними силами РФ окупантам обіцяють не менше 500 тисяч рублів на місяць, однак зарплати затримують по кілька місяців.

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що виплати окупантам піднімають через те, що охочих воювати в Україні стає все менше. Але, як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки ніхто не виконує і російські військові не отримують зарплатню місяцями.

"І затримка виплат це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує більше восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців", – додають в ЦНС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях України від 1 квітня триває весняний призов до російської армії, у яку намагаються залучати українців, які залишилися в окупації. Зокрема, колаборанти усіма силами вдаються до різноманітних заходів, аби строкову службу з подальшим підписанням контракту "пройшли" українці.