У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
У Нідерландах з клубу, яким володіє російський олігарх, зняли 18 очок
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
Іран — Ізраїль: який рахунок матчу?
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
ATACMS завітали у Джанкой. Аналізуємо наслідки вдалої атаки
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
«Попередній керівник НАУ залишив борги й договір на будівництво 15 ЖК». Розмова з Ксенією Семеновою, в.о. ректорки авіаційного
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Верещук прокоментувала чутки про своє можливе призначення на Тернопільщину
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Росія вчинила цілеспрямований масований обстріл залізниці. Роботу вокзала у Дніпрі призупиняли (оновлено)
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Литва планує відкликати свого посла в Україні
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
​Парламент може відправити у відставку Кубракова, Верещук, Малюську, Сольського і Костіна, - джерела LB.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

За контракт із армією РФ окупантам обіцяють по 500 тисяч рублів, але зарплати затримують

Російські військові не отримують зарплатню місяцями.

За контракт із армією РФ окупантам обіцяють по 500 тисяч рублів, але зарплати затримують
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

За контракт із збройними силами РФ окупантам обіцяють не менше 500 тисяч рублів на місяць, однак зарплати затримують по кілька місяців.

Про це пише Центр національного спротиву.

Зазначається, що виплати окупантам піднімають через те, що охочих воювати в Україні стає все менше. Але, як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки ніхто не виконує і російські військові не отримують зарплатню місяцями.  

"І затримка виплат це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує більше восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців", – додають в ЦНС.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях України від 1 квітня триває весняний призов до російської армії, у яку намагаються залучати українців, які залишилися в окупації. Зокрема, колаборанти усіма силами вдаються до різноманітних заходів, аби строкову службу з подальшим підписанням контракту "пройшли" українці.

  • Так званий "військовий комісаріат" Маріуполя та району видав розпорядження згідно з яким окупаційна адміністрація до 15 квітня має надати всі дані про підприємства у місті для проведення мобілізаційних заходів.
  • На тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни продовжують проводити мобілізацію українців до лав окупаційних військ. У мобілізаційні списки вносять лікарів, працівників комунальних підприємств та підлітків з 17 років. 
  • У Центрі національного спротиву повідомляли, що росіяни змушують підлітків на окупованих територіях ставати на військовий облік.
  • На початку квітня у британській розвідці повідомили, що наступальні дії росіян в Україні дещо призупинилися, ймовірно, через втрати армії РФ на фронті. У відомстві зазначають, що середньодобова кількість втрат росіян (убитими та пораненими) в Україні протягом березня 2024 року скоротилася на 74 особи за добу – до 913 осіб.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies