Їх затримали в Одеській області. Зловмисниками виявилися батько і син, військові.

В Одеській області затримали нападників на поліцейських на Вінниччині. Їм загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Зловмисників затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники ‒ двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.

Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України ‒ вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція