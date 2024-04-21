В Одеській області затримали нападників на поліцейських на Вінниччині. Їм загрожує довічне ув'язнення. Про це повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.
Зловмисників затримали за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники ‒ двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області.
Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників.
Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.
За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України ‒ вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
- 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений.
- Пізніше на території Вінниччини знайшли автомобіль нападників.
- На затримання зловмисників був орієнтований весь особовий склад поліції Вінниччини та сусідніх областей, а також введено спеціально поліцейську операцію.