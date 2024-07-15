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Понад 30 поранених унаслідок ударів по Києву залишаються в лікарнях

Серед них – п'ятеро дітей. 

Понад 30 поранених унаслідок ударів по Києву залишаються в лікарнях
Фото: Інна Варениця

Станом на зараз у лікарнях залишаються понад 30 поранених унаслідок російської атаки на Київ 8 липня. Це 28 дорослих і п'ятеро дітей.

Серед дорослих троє перебувають у важкому стані, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Загалом російські ракетні удари по столиці того дня вбили 33 людини, ще 121 поранили.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали 129 будівель – багатоповерхівок, приватних будинків, медзакладів, освітніх закладів і підприємств. 

"З початку 2024 року по цей день, у зв’язку зі збройною агресією рф, у місті Києві загинуло 42 особи (з них 5 діти), травмовано 240 осіб (з них 19 діти)", – сказав Попко.

Загалом від початку повномасштабної війни, за офіційними даними, в Києві загинула 201 людина, зокрема десять дітей. Поранені 680 людей, серед них 106 дітей. 

  • Вранці 8 липня російська армія завдала комбінованого удару по Києву. Ворог прицільно вдарив по дитячій лікарні Охматдит. Там загинули двоє дорослих людей, а одна дитина померла пізніше. Також пошкоджень зазнали офіси, житлові будинки, підприємства. Росія провела декілька обстрілів: під час першого вдарила по дитячій лікарні, під час другого – атакувала медичні заклади на лівому березі.
  • Більше на цю тему – у матеріалі "Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Як волонтери безперервно допомагають рятувальникам і місцевим".
  • Окрім Києва, ворог під час тієї атаки атакував й Дніпро, Кривий Ріг, Покровськ. 
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