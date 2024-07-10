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Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Репортаж із другого дня розбору завалів

Людей, які прибули на станцію метро «Сирець» розбирати завали після понеділкового прильоту російської ракети, упізнати легко — вони везуть зі собою воду, паковання будівельних рукавиць і респіраторів. Хоч уже й другий день після удару, пообіддя, та охочі допомогти стікаються вулицею до місця трагедії.

Буквально за сотню метрів від місця прильоту — будівля посольства Індії. Згадую вчорашнє фото: прем'єр-міністр Індії обіймається з російським диктатором Путіним. Біля будівлі стоять декілька працівників амбасади. Цікаво, як їм учора працювалося?

Те, що зруйнований будинок уже близько, зрозуміло завдяки вервиці припаркованих автівок швидкої, поліції та рятувальників, звукам роботи техніки, вигукам волонтерів. Епіцентр трагедії, звідки сьогодні дістали тіла ще чотирьох загиблих, — у дворі за двома багатоповерхівками. Ще вчора зранку цей будинок був таким самим.

Двір і будинок на Сирці, в який прилетіла російська ракета. Репортаж із другого дня розбору завалів
Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

«Потрібно багато льоду!»

Щоб допомагати рятувальникам скоординовано, волонтери створили в телеграмі чат, де пишуть про нагальні потреби.

— Чи треба допомога руками?

— Ні, рук поки що вистачає.

— Що треба привезти?

— Льоду! Багато льоду й охолоджувальних елементів і сумок-холодильників.

На пункті біля в’їзду у двір, огородженому стрічкою, волонтери всіляко намагаються охолодити пляшки з водою, які вони носять рятувальникам. За стрічку, крім них і мешканців довколишніх під’їздів, нікого не пропускають.

Два дні тривали пошуково-рятувальні роботи
Фото: Катерина Амеліна, LB.ua
Два дні тривали пошуково-рятувальні роботи

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

— Ще вчора туди, саме до зруйнованого під’їзду, пропускали цивільних, наші теж там працювали разом з рятувальниками. Та роботи позаду будинку вистачає і сьогодні, — розповідає Микита, 22-річний студент, який допомагає вже другий день.

— Зміна! — гукає дівчина поряд — і декілька чоловік біля намету починають метушитися. За секунду вони із сумками для заморожених продуктів, повними пляшок з водою, біжать до групи рятувальників. Ті щойно з гори завалів, відпрацювали свої 15 хвилин, тепер туди рушила інша група. Хлопці чергуються, бо інакше на такій спеці не витримати.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Одну за одною вказівки роздає дівчина з наліпкою «Волонтер» на спині. Це Анастасія, вона координує цю точку з водою. По її захриплому голосу чути, що вона тут теж не перший день.

— Учора приїхала сюди з «Лівобережної», побачила заклик від студентської організації. Так на місці вже почала допомагати з координацією. Мама моя теж волонтерить, вона поїхала в лікарню вчора, там теж двіж був, — розповідає Анастасія.

Анастасія каже, що раніше долучалася до таких рухів онлайн, допомагала координувати людей
Фото: Катерина Амеліна, LB.ua
Анастасія каже, що раніше долучалася до таких рухів онлайн, допомагала координувати людей

Разом із водою та продуктами люди звозили речі для прибирання двору
Фото: Катерина Амеліна, LB.ua
Разом із водою та продуктами люди звозили речі для прибирання двору

Тим часом поряд пробігають хлопці, які рухаються до епіцентру події. Дівчина їх попереджає, щоб захопили респіратори: 

- А то голос буде як у мене.

Пилу тут дуже багато і з кожною піднятою краном в повітря плитою піднімається нова хмара. Дихати через що важко. Тому серед нагальних потреб у чаті — респіратори та медичні маски. А також — будівельні окуляри.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

- Вони зношуються в секунду, вдруге ти їх уже не вдягнеш, — додає Анастасія, роздаючи вказівки іншим щодо холодильників.

Тут на місці працюють представники багатьох волонтерських організацій. Втім, учора, каже товаришка Анастасії, було чимало і таких, хто приїхав суто "засвітитися" на камеру.

- Вони у білих комірцях підходять, дають нам в руки пачку листівок з QR-кодами і кажуть: “Ну ви тут роздайте, а ми пішли”. Я була в шоці, чесно кажучи, як побачила це, — обурюється волонтерка.

Вчора дівчата працювали до 11 вечора. Вночі, поки рятувальники продовжували розбирати завали, чергували волонтерки, які живуть тут неподалік. Так, хтось допомагав до третьої ночі, хтось — до сьомої. Сьогодні з дев’ятої активний рух охочих допомогти відновився.

З місцевих, тих, хто постраждав від прильоту, сьогодні вже підходять мало. Хоча, згадують дівчата, і вчора вони не сильно активно зверталися по допомогу — хіба води взяти попити, бо люди були розгублені, в стресі.

- А сьогодні вже почали підходити явно не постраждалі, а люди, у пошуках халяви. Продуктами перебирають, вибирають усе саме смачненьке. А хтось піцу потягнув, якою пригостили нас, волонтерів, при тому ми тих хлопців не бачили ні до, ні після — пригадує Анастасія.

І додає:

- Але зараз нам головне, що рятувальники поїли і попили.

Інша сторона будинку

З іншого боку будівлі, а також біля тих, які розташовані поряд з понівеченими вікнами, балконами та фасадами, рятувальників підстраховують цивільні. Вони ланцюжком передають на загальну купу будівельні уламки, розчищають двір від сміття, допомагають людям вичищати пошкодження в квартирах.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Тут дуже багато молоді, в основному студенти, але є і школярі. А також старші. Багато хто вже не вперше бере участь у такому — Микита, якого згадували раніше, до цього допомагав з пошкодженнями будинку на Теремках, в який 7 лютого влучив уламок російської ракети. Атмосфера, каже, була така ж жвава і прийшло багато людей, щоб допомогти прибрати.

- Хто втомився і кого потрібно замінити? — запитує дівчина поряд.

- Мене можна, — відповідає інша.

Коли перша займає її місце в ланцюжку, вона відходить перепочити. Видно, зустрічає знайомого.

- От, перший день відпустки сьогодні, то приїхав сюди, — ділиться чоловік.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Тим часом, в чаті продовжують додаватися люди і запитувати, що потрібно привезти. Кількість учасників уже близько 400. Крім запитань про потреби, з’являються прохання про поради, як діяти місцевим — куди подавати заявки на вікна. Шукають і тимчасове житло тим, хто вчора втратив квартиру.

О дев’ятій тут уже з’являються повідомлення вдячності від волонтерів волонтерам, за спільну працю. Також вони передають подяку від місцевих, яким допомогли прибрати або тимчасово забити вікна в квартирах. Запитують, що завтра, о котрій бути і що з собою принести. А на завтра запланували допомогти сусідньому закладу освіти, якому теж дісталося від обстрілів, та попри все, який прихистив частину тих, хто залишився без житла. 

О десятій вечора в ДСНС повідомили, що завершили пошуково-рятувальні роботи. З-під завалів дістали тіло 12 загиблої — 18-річної дівчини.

Катерина АмелінаКатерина Амеліна, кореспондентка LB.ua
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