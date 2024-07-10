Те, що зруйнований будинок уже близько, зрозуміло завдяки вервиці припаркованих автівок швидкої, поліції та рятувальників, звукам роботи техніки, вигукам волонтерів. Епіцентр трагедії, звідки сьогодні дістали тіла ще чотирьох загиблих, — у дворі за двома багатоповерхівками. Ще вчора зранку цей будинок був таким самим.

Буквально за сотню метрів від місця прильоту — будівля посольства Індії. Згадую вчорашнє фото: прем'єр-міністр Індії обіймається з російським диктатором Путіним. Біля будівлі стоять декілька працівників амбасади. Цікаво, як їм учора працювалося?

Людей, які прибули на станцію метро «Сирець» розбирати завали після понеділкового прильоту російської ракети , упізнати легко — вони везуть зі собою воду, паковання будівельних рукавиць і респіраторів. Хоч уже й другий день після удару, пообіддя, та охочі допомогти стікаються вулицею до місця трагедії.

«Потрібно багато льоду!»

Щоб допомагати рятувальникам скоординовано, волонтери створили в телеграмі чат, де пишуть про нагальні потреби.

— Чи треба допомога руками?

— Ні, рук поки що вистачає.

— Що треба привезти?

— Льоду! Багато льоду й охолоджувальних елементів і сумок-холодильників.

На пункті біля в’їзду у двір, огородженому стрічкою, волонтери всіляко намагаються охолодити пляшки з водою, які вони носять рятувальникам. За стрічку, крім них і мешканців довколишніх під’їздів, нікого не пропускають.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua Два дні тривали пошуково-рятувальні роботи

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

— Ще вчора туди, саме до зруйнованого під’їзду, пропускали цивільних, наші теж там працювали разом з рятувальниками. Та роботи позаду будинку вистачає і сьогодні, — розповідає Микита, 22-річний студент, який допомагає вже другий день.

— Зміна! — гукає дівчина поряд — і декілька чоловік біля намету починають метушитися. За секунду вони із сумками для заморожених продуктів, повними пляшок з водою, біжать до групи рятувальників. Ті щойно з гори завалів, відпрацювали свої 15 хвилин, тепер туди рушила інша група. Хлопці чергуються, бо інакше на такій спеці не витримати.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Одну за одною вказівки роздає дівчина з наліпкою «Волонтер» на спині. Це Анастасія, вона координує цю точку з водою. По її захриплому голосу чути, що вона тут теж не перший день.

— Учора приїхала сюди з «Лівобережної», побачила заклик від студентської організації. Так на місці вже почала допомагати з координацією. Мама моя теж волонтерить, вона поїхала в лікарню вчора, там теж двіж був, — розповідає Анастасія.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua Анастасія каже, що раніше долучалася до таких рухів онлайн, допомагала координувати людей

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua Разом із водою та продуктами люди звозили речі для прибирання двору

Тим часом поряд пробігають хлопці, які рухаються до епіцентру події. Дівчина їх попереджає, щоб захопили респіратори:

- А то голос буде як у мене.

Пилу тут дуже багато і з кожною піднятою краном в повітря плитою піднімається нова хмара. Дихати через що важко. Тому серед нагальних потреб у чаті — респіратори та медичні маски. А також — будівельні окуляри.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

- Вони зношуються в секунду, вдруге ти їх уже не вдягнеш, — додає Анастасія, роздаючи вказівки іншим щодо холодильників.

Тут на місці працюють представники багатьох волонтерських організацій. Втім, учора, каже товаришка Анастасії, було чимало і таких, хто приїхав суто "засвітитися" на камеру.

- Вони у білих комірцях підходять, дають нам в руки пачку листівок з QR-кодами і кажуть: “Ну ви тут роздайте, а ми пішли”. Я була в шоці, чесно кажучи, як побачила це, — обурюється волонтерка.

Вчора дівчата працювали до 11 вечора. Вночі, поки рятувальники продовжували розбирати завали, чергували волонтерки, які живуть тут неподалік. Так, хтось допомагав до третьої ночі, хтось — до сьомої. Сьогодні з дев’ятої активний рух охочих допомогти відновився.

З місцевих, тих, хто постраждав від прильоту, сьогодні вже підходять мало. Хоча, згадують дівчата, і вчора вони не сильно активно зверталися по допомогу — хіба води взяти попити, бо люди були розгублені, в стресі.

- А сьогодні вже почали підходити явно не постраждалі, а люди, у пошуках халяви. Продуктами перебирають, вибирають усе саме смачненьке. А хтось піцу потягнув, якою пригостили нас, волонтерів, при тому ми тих хлопців не бачили ні до, ні після — пригадує Анастасія.

І додає:

- Але зараз нам головне, що рятувальники поїли і попили.

Інша сторона будинку

З іншого боку будівлі, а також біля тих, які розташовані поряд з понівеченими вікнами, балконами та фасадами, рятувальників підстраховують цивільні. Вони ланцюжком передають на загальну купу будівельні уламки, розчищають двір від сміття, допомагають людям вичищати пошкодження в квартирах.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Тут дуже багато молоді, в основному студенти, але є і школярі. А також старші. Багато хто вже не вперше бере участь у такому — Микита, якого згадували раніше, до цього допомагав з пошкодженнями будинку на Теремках, в який 7 лютого влучив уламок російської ракети. Атмосфера, каже, була така ж жвава і прийшло багато людей, щоб допомогти прибрати.

- Хто втомився і кого потрібно замінити? — запитує дівчина поряд.

- Мене можна, — відповідає інша.

Коли перша займає її місце в ланцюжку, вона відходить перепочити. Видно, зустрічає знайомого.

- От, перший день відпустки сьогодні, то приїхав сюди, — ділиться чоловік.

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Фото: Катерина Амеліна, LB.ua

Тим часом, в чаті продовжують додаватися люди і запитувати, що потрібно привезти. Кількість учасників уже близько 400. Крім запитань про потреби, з’являються прохання про поради, як діяти місцевим — куди подавати заявки на вікна. Шукають і тимчасове житло тим, хто вчора втратив квартиру.

О дев’ятій тут уже з’являються повідомлення вдячності від волонтерів волонтерам, за спільну працю. Також вони передають подяку від місцевих, яким допомогли прибрати або тимчасово забити вікна в квартирах. Запитують, що завтра, о котрій бути і що з собою принести. А на завтра запланували допомогти сусідньому закладу освіти, якому теж дісталося від обстрілів, та попри все, який прихистив частину тих, хто залишився без житла.

О десятій вечора в ДСНС повідомили, що завершили пошуково-рятувальні роботи. З-під завалів дістали тіло 12 загиблої — 18-річної дівчини.