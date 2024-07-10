«Потрібно багато льоду!»
Щоб допомагати рятувальникам скоординовано, волонтери створили в телеграмі чат, де пишуть про нагальні потреби.
— Чи треба допомога руками?
— Ні, рук поки що вистачає.
— Що треба привезти?
— Льоду! Багато льоду й охолоджувальних елементів і сумок-холодильників.
На пункті біля в’їзду у двір, огородженому стрічкою, волонтери всіляко намагаються охолодити пляшки з водою, які вони носять рятувальникам. За стрічку, крім них і мешканців довколишніх під’їздів, нікого не пропускають.
— Ще вчора туди, саме до зруйнованого під’їзду, пропускали цивільних, наші теж там працювали разом з рятувальниками. Та роботи позаду будинку вистачає і сьогодні, — розповідає Микита, 22-річний студент, який допомагає вже другий день.
— Зміна! — гукає дівчина поряд — і декілька чоловік біля намету починають метушитися. За секунду вони із сумками для заморожених продуктів, повними пляшок з водою, біжать до групи рятувальників. Ті щойно з гори завалів, відпрацювали свої 15 хвилин, тепер туди рушила інша група. Хлопці чергуються, бо інакше на такій спеці не витримати.
Одну за одною вказівки роздає дівчина з наліпкою «Волонтер» на спині. Це Анастасія, вона координує цю точку з водою. По її захриплому голосу чути, що вона тут теж не перший день.
— Учора приїхала сюди з «Лівобережної», побачила заклик від студентської організації. Так на місці вже почала допомагати з координацією. Мама моя теж волонтерить, вона поїхала в лікарню вчора, там теж двіж був, — розповідає Анастасія.
Тим часом поряд пробігають хлопці, які рухаються до епіцентру події. Дівчина їх попереджає, щоб захопили респіратори:
- А то голос буде як у мене.
Пилу тут дуже багато і з кожною піднятою краном в повітря плитою піднімається нова хмара. Дихати через що важко. Тому серед нагальних потреб у чаті — респіратори та медичні маски. А також — будівельні окуляри.
- Вони зношуються в секунду, вдруге ти їх уже не вдягнеш, — додає Анастасія, роздаючи вказівки іншим щодо холодильників.
Тут на місці працюють представники багатьох волонтерських організацій. Втім, учора, каже товаришка Анастасії, було чимало і таких, хто приїхав суто "засвітитися" на камеру.
- Вони у білих комірцях підходять, дають нам в руки пачку листівок з QR-кодами і кажуть: “Ну ви тут роздайте, а ми пішли”. Я була в шоці, чесно кажучи, як побачила це, — обурюється волонтерка.
Вчора дівчата працювали до 11 вечора. Вночі, поки рятувальники продовжували розбирати завали, чергували волонтерки, які живуть тут неподалік. Так, хтось допомагав до третьої ночі, хтось — до сьомої. Сьогодні з дев’ятої активний рух охочих допомогти відновився.
З місцевих, тих, хто постраждав від прильоту, сьогодні вже підходять мало. Хоча, згадують дівчата, і вчора вони не сильно активно зверталися по допомогу — хіба води взяти попити, бо люди були розгублені, в стресі.
- А сьогодні вже почали підходити явно не постраждалі, а люди, у пошуках халяви. Продуктами перебирають, вибирають усе саме смачненьке. А хтось піцу потягнув, якою пригостили нас, волонтерів, при тому ми тих хлопців не бачили ні до, ні після — пригадує Анастасія.
І додає:
- Але зараз нам головне, що рятувальники поїли і попили.
Інша сторона будинку
З іншого боку будівлі, а також біля тих, які розташовані поряд з понівеченими вікнами, балконами та фасадами, рятувальників підстраховують цивільні. Вони ланцюжком передають на загальну купу будівельні уламки, розчищають двір від сміття, допомагають людям вичищати пошкодження в квартирах.
Тут дуже багато молоді, в основному студенти, але є і школярі. А також старші. Багато хто вже не вперше бере участь у такому — Микита, якого згадували раніше, до цього допомагав з пошкодженнями будинку на Теремках, в який 7 лютого влучив уламок російської ракети. Атмосфера, каже, була така ж жвава і прийшло багато людей, щоб допомогти прибрати.
- Хто втомився і кого потрібно замінити? — запитує дівчина поряд.
- Мене можна, — відповідає інша.
Коли перша займає її місце в ланцюжку, вона відходить перепочити. Видно, зустрічає знайомого.
- От, перший день відпустки сьогодні, то приїхав сюди, — ділиться чоловік.
Тим часом, в чаті продовжують додаватися люди і запитувати, що потрібно привезти. Кількість учасників уже близько 400. Крім запитань про потреби, з’являються прохання про поради, як діяти місцевим — куди подавати заявки на вікна. Шукають і тимчасове житло тим, хто вчора втратив квартиру.
О дев’ятій тут уже з’являються повідомлення вдячності від волонтерів волонтерам, за спільну працю. Також вони передають подяку від місцевих, яким допомогли прибрати або тимчасово забити вікна в квартирах. Запитують, що завтра, о котрій бути і що з собою принести. А на завтра запланували допомогти сусідньому закладу освіти, якому теж дісталося від обстрілів, та попри все, який прихистив частину тих, хто залишився без житла.
О десятій вечора в ДСНС повідомили, що завершили пошуково-рятувальні роботи. З-під завалів дістали тіло 12 загиблої — 18-річної дівчини.