У Києві зростає захворюваність на ковід: за тиждень зафіксували 1283 випадки

У Києві фіксують підвищення захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Якщо в червні у столиці було 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, у липні – на початку серпня – 1 660, то за другий тиждень серпня вже захворіли 1 283 особи, з них - 174 дитини.

Відповідно зростає кількість госпіталізованих, які потребують ШВЛ.

Гінзбург зазначає, що в більшості випадків хвороба, на щастя, перебігає без суттєвих ускладнень.

"Утім і в цьому криються свої небезпеки. Хворий, який не надто потерпає від симптомів, «списує» їх на втому, звичайний нежить, навіть на алергічні реакції через цвітіння амброзії, наприклад. А тому продовжує жити соціально активним життям, працювати, а отже, розповсюджувати COVID", - попередила вона.

КМДА закликає киян свідомо ставитися до свого здоров’я та епідемічної безпеки, користуватися захисними масками, антисептиками для рук, уникати місць скупчення людей і контакту з людьми із симптомами застуди, тримати дистанцію в багатолюдних місцях тощо.

"Обов’язково залишайтеся вдома, якщо почуваєтеся недобре. Вкотре нагадую – навіть головний біль, невеличкий нежить або загальне погіршення самопочуття можуть бути симптомами COVID. Це стосується і дорослих, і дітей. Протестуйтеся. Зверніться до лікаря. Із таким відповідальним підходом ви не лише убезпечите себе від ускладнень хвороби, а й не наражатимете на небезпеку людей навколо", – наголосила Гінзбург.