У Херсоні російські безпілотники атакували енергооб'єкт

У Херсоні через ворожі атаки безпілотниками пошкоджене електрообладнання на енергооб'єктах, яке неможливо замінити.

Про це розповів голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок чергової атаки дронами пошкоджене електрообладнання, яке підлягає заміні... Наразі знеструмлено близько 10 000 точок обліку у Дніпровському районі Херсона", – повідомив Мрочко.

Він додав, що найближчим часом замінити пошкоджене електрообладнання неможливо через надзвичайно напружену безпекову ситуацію.

"Аварійно-відновлювальні роботи фахівці розпочнуть за «найменшої можливості", — зазначив він.

За інформацією "Укренерго", уночі і вранці росіяни атакували енергооб’єкти на півночі та півдні України.