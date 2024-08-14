Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення заявив, що Сили оборони України продовжують просуватися в Курській області і досягати стратегічної мети.

"Хороше є сьогодні просування в Курській області – стратегічної мети нашої досягаємо. Суттєво поповнили й обмінний фонд для нашої держави", — заявив Президент.

Володимир Зеленський обговорив із представниками уряду алгоритм дій підтримки українських військових на території Курської області.

"Важливо, що Україна воює за правилами, і гуманітарні потреби, наявні на тій території, мають бути забезпечені".

Також Зеленський провів нараду з МЗС, Міністерством оборони, з нашим Офісом, РНБО. "Підготували алгоритм наших дій, щоб досягти сильних рішень наших партнерів. Переможних рішень", — наголосив він.

Президент подякував також воїнам СБУ, Сил оборони України, ГУР та всіх структур за вчасні й результативні удари по російських аеродромах.

Детальніше про наступ ЗСУ на Курську область РФ та сценарії розвитку подій читайте в матеріалі "Наступ Сил оборони в Курській області. Що відбувається і які сценарії розвитку подій".